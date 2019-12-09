دعا رئيس الوزراء ال​إسرائيل​ي ​بنيامين نتانياهو​، زعيم حزب "إسرائيل بيتنا"، ​أفيغدور ليبرمان​، إلى "إجراء مفاوضات سريعة معه، خلال الـ48 ساعة المتبقية من مهلة ​تشكيل الحكومة​". ومنح الرئيس الإسرائيلي، ​رؤوفين ريفلين​، في 21 تشرين الثاني الماضي، أعضاء "​الكنيست​" مهلة لمدة 21 يومًا ليطلب أي منهم تكليفه بتشكيل الحكومة، في حال حصل على تأييد 61 نائبًا من أصل 120.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نتانياهو يدعو ليبرمان لمفاوضات سريعة قبل نهاية مهلة تشكيل الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.