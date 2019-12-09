سكرية: رئيس الحكومة ينتخب بالاستشارات النيابية فقط

اكد النائب ​الوليد سكرية​ أن "رئيس ​الحكومة​ ينتخب ب​الاستشارات النيابية​ لأنه رأس ​السلطة​ الاجرائية التي تمثل كل ​لبنان​".

وفي حديث تلفزيوني له، أوضح سكرية أن "الكلام الذي صدر عن ​دار الافتاء​ فيه طعن ب​إتفاق الطائف​"، مشيراً الى أنه "وكأننا نقول ان المرجعية الدينية هي التي تحدد الرؤساء، فمجلس البطاركة يحدد من هو ​رئيس الجمهورية​ ورئيس ​المجلس الشيعي​ الاعلى يحدد من هو رئيس ​مجلس النواب​".

واعتبر ان "هذا الأمر الغاء لدور الشعب، والنظام الطائفي احد أكبر مشاكل لبنان، و​الفساد​ مصدره امارات طائفية في كل لبنان".

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