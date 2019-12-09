الساحلي: في ظل الأزمات والفساد اما حان للقضاء ان يتحرك عفوا ويضرب الفاعلين؟

اشار النائب السابق ​نوار الساحلي​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "في ظل الأزمات المتلاحقة على ​لبنان​، والفساد الذي تسبب بأوجاع الناس وإذلالها، اما حان للقضاء اللبناني ان يتحرك عفوا ويضرب الفاعلين دون حسابات او تردد؟ حمى الله بلدنا وشعبه".



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