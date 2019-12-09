ريفي: ما جرى في طرابلس لا تتحمل مسؤوليته الثورة

اعتبر الوزير السابق ​اشرف ريفي​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "ما جرى في ​طرابلس​ لا تتحمل مسؤوليته ​الثورة​ ولا الأكثرية الساحقة التي عبرت بالتظاهر السلمي عن أرقى إعتراض شعبي في ​تاريخ لبنان​".

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