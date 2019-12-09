كيدانيان: لا حجوزات في شركات السياحة والسفر خلال فترة الاعياد

قارن وزير السياحة في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​أفيديس كيدانيان​ الموسم السياحي في البلاد ما قبل 17 تشرين الاول وما بعده، قائلا "أول 17 يوم من تشرين الاول كان لدينا نموا عن ​السنة​ الماضية بنسبة 6.4 في المئة وبعد هذا التاريخ أي في 18 تشرين الاول لدينا تراجع بنسبة 83 في المئة عن السنة الماضية"، مشيراً إلى أن "​التسوق​ انتهى والإشغال في الفنادق هو 4 و 5 في المئة وبعض المطاعم على وشك أخذ قرارات حاسمة بالاقفال ما بعد الاعياد وقلة قليلة تعمل يومين أو 3 في الاسبوع"، لافتاً إلى أن "80 في المئة من شركات السياحة والسفر لا حجوزات فيها خلال الاعياد والزحمة في ​المطار​ غير موجودة وهناك فراغا تام فيه".

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