وفد من القومي التقى قيادة الشيوعي لبحث اخر المستجدات

استقبلت قيادة الحزب الشيوعي ال​لبنان​ي، وفدا من قيادة ​الحزب السوري القومي الاجتماعي​، حيث جرى "بحث الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة، وكان تشديد على ضرورة اجتراح الحلول الانقاذية بالسرعة القصوى".

وأكد المجتمعون خلال اللقاء، أن "مسؤولية ​الدولة اللبنانية​ تلبية مطالب الناس المحقة وتوفير حياة كريمة لهم، والشروع في اعتماد سياسات اقتصادية تحقق العدالة الاجتماعية"، مشددين على ان "النظام الطائفي في لبنان هو علة العلل، وولاّد أزمات، وأن لا انقاذ للبنان من أزماته إلا بدولة مدنية تحرر اللبنانيين من كونهم رعايا طوائف وتوحدهم على قاعدة المساواة في الحقوق والواجبات"، معتبرين ان "المواقف التي صدرت خلال اليومين الماضيين عن مرجعيات دينية، هي مواقف مرفوضة كما مسار التفاوض التحاصصي الجاري بين مكونات النظام الطائفي".