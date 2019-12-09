الموسوي: وحده القضاء يستطيع إطلاق ورشة إنقاذ البلد بأحكام جريئة

اشار عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​ابراهيم الموسوي​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان "​لبنان​ لا يُحرَق ولا يُغرَق، لم يعد فيه ما يسمح بذلك بعد كل جرائم النهب المنَّظم ، لبنان كان وما زال يُسرَق. وحده ​القضاء​ يستطيع إطلاق ورشة إنقاذ البلد بأحكام جريئة تستعيد ​الأموال المنهوبة​ وتضع اللصوص كائناً من كانوا في السجون، وحده القضاء يغيِّر القدر، فهل يفعل؟".

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