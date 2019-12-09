مجلس كنائس الشرق الأوسط نظم بالتعاون مع بلدية الهبارية دورة تدريبية عن الإسعافات الأولية

نظم ​مجلس كنائس الشرق الأوسط​ بالتعاون مع بلدية ​الهبارية​ دورة تدريبية عن الإسعافات الأولية في قاعة ​البلدية​ شارك فيها حوالي 20 امرأة لبنانية وسورية وفي الختام تم توزيع هدايا على المشاركات.

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