ياسين جابر: العقدة الحكومية الاساسية اليوم هي معادلة الحريري – باسيل

اشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​ياسين جابر​ الى ان البلد يقبع في دوامة مالية واقتصادية وسياسية، واوضح انه مؤسف ما يحصل مع الاسماء التي تطرح ل​رئاسة الحكومة​، ومن الاساس كان يجب عدم رمي الاسماء لرئاسة الحكومة من قبل رئيس حكومة تصريف الاعمال ​سعد الحريري​.

واوضح جابر في حديث تلفزيوني، ان الخليلين اكدا للحريري انه خيار ​الثنائي الشيعي​، والمعضلة اليوم هي في استقالة الحكومة ووضع معادلة سعد الحريري – ​جبران باسيل​ واذا تم حل هذه العقدة يتم ​تشكيل الحكومة​، وقد عمل الحريري على رمي اسماء لرئاسة الحكومة. اضاف "برايي الشخصي سيتم تسمية الحريري الاسبوع القادم لرئاسة الحكومة ونذهب بعدها الى تصريف الاعمال".

واعتبر ان المطلوب اليوم استعادة ثقة اللبنانيين والخارج، والمطلوب حكومة بشكل مختلف مع برنامج، والاهم هو تطبيق البرنامج. ولفت الى انه تم الاتفاق على الهوية السياسية للحكومة بحكومة "تكنو - سياسية".