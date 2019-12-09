أردوغان: لا يمكن لمصر واليونان وإسرائيل إطلاق خط لنقل الغاز بدون موافقة تركيا

أعلن الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ أنه لا يمكن لمصر و​اليونان​ و​إسرائيل​ وقبرص إقامة خط لنقل ​الغاز​ بدون موافقة ​تركيا​، حسب الاتفاق البحري بين ​أنقرة​ و​حكومة​ الوفاق الليبية.

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