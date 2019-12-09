غدا.. السيدة الأولى لجامبيا تحضر مؤتمر دعم التعليم بدول غرب أفريقيا بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستضيف جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا غدا الثلاثاء، فى الواحدة ظهراً مؤتمر دعم التعليم والصحة بجامبيا ودول غرب افريقيا بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، تحت رعاية خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وبحضور السيدة الأولى لدولة جامبيا / fatoumata Bah Barrow، ولفيف من الشخصيات العامة والهامة فى أفريقيا. ويعقد المؤتمر فى إطار تفعيل فلسفة الجامعة فى توطيد التواصل ودعم العلاقات والتعاون فى مجال التعليم والصحة داخل القارة السمراء.

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