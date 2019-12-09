الرميد: تمدرس السجناء مضمون و930 سجينا مسجل في الموسم الدراسي الحالي

بلغ عدد السجناء المسجلين في الموسم الدراسي الحالي، إلى ما يقارب 930 طالب سجين؛ بحسب ما صرح به، مصطفى الرميد، وزير المكلف بالحقوق الإنسان، اليوم الاثنين.
وقال الرميد، إن التمدرس السجناء حق مضمون في مختلف الأسلاك التعليم العالي.
وأضاف الرميد أنه حينما يتعلق الأمر بضرورة الحضور في بعض المسالك، مثل كلية الطب، والعلوم، يصبح الأمر صعبا على السجناء.
وفي هذا السياق، يشير الرميد، في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، إلى أنه تم التوقيع على عدة اتفاقيات، بين مديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وعدد من الجامعات، من أجل تسهيل عملية تمدرس السجناء.
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