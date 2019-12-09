كشف التقرير الرسمي للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، أن بعض البرلمانيين عبّروا عن تضايقهم من فقدان مندوبية السجون «هيبتها» بسبب ما قالوا إنه إفراط في حقوق الإنسان.
بعض البرلمانيين اعتبروا أن الغلو في تنزيل معايير حقوق الإنسان بالوسط السجني، «أفقد هذه المؤسسة هيبتها، حتى صار بعض النزلاء يتعمدون العودة إلى السجن، خلاصا من الهشاشة التي يعانونها خارج أسواره».
وفي مقابل ما أثاره بعض أعضاء اللجنة من اتهامات صادرة عن بعض السجناء بتعريضهم للتعذيب، نقل تقرير اللجنة نفي المندوب العام، محمد صالح التامك، الذي أكد تطبيق القانون في حق من تثبت في حقه التجاوزات.
كانت هذه تفاصيل خبر تقرير لجنة برلمانية بالمستشارين يكشف: برلمانيون ضد حقوق الإنسان! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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