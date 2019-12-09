الملك يدشن مركز المعمورة ويطلق عليه اسم “مركز محمد السادس لكرة القدم”

دشن الملك محمد السادس، اليوم الاثنين بسلا، المركز الوطني لكرة القدم بالمعمورة، وذلك بعدما خضع لإصلاحات جعلته أفضل مركز بالقارة الإفريقية.
وأطلق الملك على المركز اسم “مركب محمد السادس لكرة القدم”، حيث أصبح المركب في حلته الجديدة يتوفر على ملاعب من المستوى العالي، ذات عشب طبيعي، وأخرى بالعشب الاصطناعي.
كما بات مركز محمد السادس يتوفر أيضا، على قاعات لتقوية العضلات، ومصحة مجهزة بأحدث التقنيات الطبية، والرياضية، ناهيك عن مسبح كبير، وقاعة للندوات، ومطعم.
وسيكون المركب رهن إشارة جميع المنتخبات الوطنية التي ستعمل على خوض تجمعاتها التدريبية داخله، علما أنه يترفر على فندق مصنف من 5 نجوم، وهو ما سيخفف على جامعة اللعبة الأعباء المالية التي كانت تصرفها بالفنادق على المنتخبات الوطنية.
ويعد مركز محمد السادس من أبرز البنيات التحتية التي أضحى المغرب يتوفر عليها، والذي سيعود بكل تأكيد بالنفع على كرة القدم الوطنية.
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