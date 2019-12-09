عضوة في حزب أخنوش على نهج رئيسها: كل من تطاول وجب عليّنا إعادته إلى رشده وصوابه بإعادة تربيته

في خضم الجدل، الذي أثاره رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، بعدما قال، أول أمس السبت، في ميلانو الإيطالية “لي ناقصاه التربية خاصنا نعاودولو التربية ديالو، المغاربة خاص يديرو خدمتهم”، خرجت “ابتسام الحرمة” عضوة حزب التجمع الوطني للأحرار، ورئيسة المنتدى العالمي للتضامن الإنساني والمستقبل، لتدعم الأقوال المثيرة للجدل لرئيسها.

وقالت ابتسام الحرمة، في تدوينة، على حسابها بالفايسبوك، إن “كل من تطاول على مبادئنا وتربيتنا مهددا أمن واستقرار هذا البلد، وجب علينا إعادته إلى رشده، وصوابه بإعادة تربيته”.

وأضافت أن التشبث بالمقدسات، والدفاع عن ثوابت المغرب، وأمنه، واستقراره، كان ولايزال من شيم وأخلاق، ومبادئ المغاربة المناضلين الشرفاء، من أجدادنا سالفا، و إخواننا حاضرا”.

تدوينة القيادية في الأحرار جاءت ردا على منتقدي الحزب، الذين أمطروا أخنوش بتعليقات تنتقذ “مؤسسته الحزبية”، ما أثار غبنًا لدى “قيادات الأحرار”.

وكان عزيز أخنوش قد دعا خلال لقاء له مع مغاربة العالم في ميلانو الإيطالية، إلى محاربة من قال إنهم “كيديرو السب والقذف”، وتابع قوله “لي بغا بلادنا خاصو يحترم المؤسسات، والديمقراطية، ماشي بالقذف غادي نزيدو للأمام”، معتبرا أن محاربة هذه الظواهر ليست مسؤولية محدودة للمحاكم، وإنما هي واجب على كل المغاربة، إذ قال: “ماشي فقط العدل لي غادي يدير العدل ضد واحد سب، لي ناقصاه التربية خاصنا نعاودولو التربية ديالو، المغاربة خاص يديرو خدمتهم”.