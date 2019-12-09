سيرا على نهج غريمه الأهلي.. الزمالك يسعى للاستحواذ على ملعب “بيتروسبورت”

يتجه فريق الزمالك المصري لكرة القدم، للحصول على حقوق انتفاع ملعب “بيتروسبورت”، لمدة 25 عاما، وذلك سيرا على نهج غريمه الأهلي الذي حصل منتصف الأسبوع الماضي، على حقوق انتفاع ملعب السلام.

وذكرت تقارير إعلامية مصرية، أن الزمالك دخل في مفاوضات مع الشركة المكلفة بالملاعب، من أجل الحصول حقوق انتفاع الملعب المتواجد بالعاصمة القاهرة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن الفريق الأبيض تلقى عرضا من الشركة، وهي بصدد دراسته في الفترة الحالية، بخصوص استحواذ بطل كأس الكونفيدرالية الإفريقية “كاف” على ملعب “بيتروسبورت”.

وكان نادي بيراميدز، حصل على حقوق انتفاع ملعب الدفاع الجوي الموسم الماضي، قبل أن ينجح الأهلي في الاستحواذ على ملعب السلام، الأسبوع المنصرم.