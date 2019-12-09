9 ملايين شخص يعانون من نقص غذائي في غرب إفريقيا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - بات 9,4 مليون شخص، في 16 دولة في منطقة الساحل وغرب إفريقيا، بحاجة إلى مساعدات غذائية، وهو ضعف عدد العام الماضي في الفترة نفسها، بحسب ما أوردت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

وأعلنت شبكة الوقاية من الأزمات الغذائية التي اجتمعت في مقر منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي في باريس، اليوم الإثنين، أن نعدام الأمن تسبب بـ"ارتفاع كبير" في عدد الأشخاص النازحين "ما فاقم الضغوط على الموارد الغذائية" وعدم تنظيم "سبل العيش المحلية" مثل الأسواق.

وضمّ الاجتماع ممثلين عن 16 حكومة إفريقية معنية ووكالات أممية على غرار منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الغذاء العالمي، ومنظمات غير حكومية، وخبراء من القطاع الزراعي والغذائي.

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وأفادت الشبكة بأن الدول الثلاث الأكثر تأثرا في مرحلة "أزمة"، في مستوى 3 على مقياس من 5 مستويات، هي نيجيريا، بواقع 4 ملايين شخص، والنيجر بواقع مليون ونصف مليون شخص، وبوركينا فاسو، بواقع 1,2 مليون شخص.

ونقلت "فرانس برس" عن منسق البرنامج الإقليمي للأمن الغذائي، محمود حمدون، قوله، إن عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدة فورية، بات "ضعف" عدد العام الماضي في الفترة نفسها، مشيرا إلى أن النزاعات التي تتضاعف في المنطقة تشكل "عاملا يفاقم انعدام الأمن الغذائي".

وبحسب توقعات الشبكة، من حزيران/ يونيو، حتى آب/ أغسطس 2020، سيرتفع عدد الأشخاص الذين سيحتاجون إلى مساعدات غذائية إلى 14,4 مليون.