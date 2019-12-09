الجمعيات النسويّة تختتم حملة "16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اختتمت في قاعة "سينمانا" بالناصرة، عصر اليوم الاثنين الفعالية الختامية لحملة "16 يومًا لمناهضة العنف ضد النساء" غير التقليدية التي جرت على شاكلة محكمة جماهيرية ووضعت في قفص الاتهام الدولة ومؤسساتها، وكذلك المجتمع العربي، نظرا لتقصير سلطات تطبيق القانون وأولها الشرطة في توفير الحماية للنساء من ضحايا العنف، وعدم اهتمام الوزارات الحكومية بوضع قضية "قتل النساء" في مقدمة سلم أولوياتها.

رفاه عنبتاوي

أما المجتمع العربي فقد اتهمته النائبة السابقة نيفين أبو رحمون، عن التجمع الوطني الديموقراطي، بأنه يوفر حاضنة ودفيئة للأشخاص العنيفين على اعتبار انه صاحب القرار في شؤون المرأة، وكثيرا ما يجد بيئة داعمة لفعل شنيع يقدم عليه كقتل زوجته أو شقيقته.

وافتتحت الفعالية الختامية الناشطة النسوية رفاه عنبتاوي، مديرة جمعية "كيان" التي استعرضت فكرة إقامة محكمة جماهيرية تضع فيها الدولة والمجتمع العربي في قفص الاتهام، وقالت إن الفعالية جاءت لتتوج الـ16 يومًا من العمل على رفع مكانة المرأة في المجتمع بالتركيز على قضية العنف ضد النساء، من خلال سلسلة طويلة من الفعاليات والندوات والمحاضرات والأعمال المسرحية التي تتعلق بهذا الشأن. وأثنت على المؤسسات النسوية التي تضافرت جهودها لإطلاق هذه الحملة تحت شعار "حياتي إلي.. لهون وبس".

نائلة عواد

وفي بداية الفعالية طلبت نائلة عواد، مديرة مؤسسة "نساء ضد العنف"، من الجمهور الواسع الوقوف دقيقة حداد على أرواح النساء اللواتي أزهقت أرواحهن في جرائم العنف ضد النساء، ثم أكدت على أن هذه المحكمة جاءت لترفع صوت الجمعيات النسوية، والنساء المتضررات من تعامل الشرطة وصفقات الادعاء التي تنتهي في معظمها إلى إغلاق معظم الملفات المتعلقة، كما انتقدت التربية الذكورية والتفرقة التي تنتهي إلى تفضيل الذكر على الأنثى، واستعرضت القضايا المركزية التي ستناقشها المحكمة مؤكدة أن دعوة وجهت إلى جميع الأطراف ذات الشأن والتي توجه لها أصابع الاتهام لمنحها حق الدفاع إلّا أن أي من هذه الجهات لم ترسل ممثلًا عنها، حتى أقسام الرفاه الاجتماعي آثرت الاعتذار، الأمر الذي اعتبرته عوّاد استمرارًا لمسيرة طويلة من التقاعس.

من جانبها اعتبرت العاملة الاجتماعية ايفا سمعان، من الجش، ظاهرة العنف بأنها ليست قضاء وإنما هي وباء ينخر في عظام مجتمع يتيم لا قادة فيه تخطط للمستقبل ولا سلطة مهتمّة، فأصبح مهملًا ومتروكًا يتخبط في دوامة وفي متاهة لا مدخل لها ولا مخرج منها.

إيفا سمعان

وصعدت هيئة القضاة الثلاث إلى المسرح للاستماع إلى شهادات الادعاء العام، وهيئة القضاة مؤلفة من ناشطات نسويات ومحاضرات في الجامعات هن ناهد شحادة، ود. رغدة نابلسي وصفاء شحادة للاستماع إلى لوائح الاتهام المقدّمة بداية ضد سلطات الدولة واستعرضتها النائبة عايدة توما، التي أكّدت أنّ المعطيات تشير إلى تدهور وتهميش قضايا العنف ضد النّساء عما كان عليه في سنوات التسعينيات، وقالت أنّ مردّ الأمر يعود إلى الأجواء السياسية العامة التي لا تحترم حقوق الإنسان ولا حقوق المرأة داخل الأقلية التي تعاني من التمييز والتهميش، ولا تحترم حق المواطن في العيش بأمان وبدون تهديد.

واتهمت النائب توما حكومة إسرائيل بالتّنصل من اتفاقيات دولية هي وقّعت عليها، وتنص هذه الاتفاقيات على منع كل أشكال التمييز ضد المرأة، لكنها أخّلت بهذه الاتفاقية، كما اتهمت وزارة المالية بعدم التزامها بتحويل الميزانيات الكافية للسلطات المحلية العربية، والمماطلة في تبني توصيات اللجان التي بحثت في الموضوع وأكدت على ضرورة العمل على توفير الحماية للنساء.

عايدة توما

واتهمت النائبة توما الشرطة بأنها تتقاعس في الكشف عن الجناة في المجتمع العربي بينما تبذل قصارى جهدها في التحقيق في قضايا قتل النساء في المجتمع الإسرائيلي وإن من بين 23 جريمة قتل وقعت العام الماضي نجحت الشرطة في حل لغز 100% من الجرائم في المجتمع اليهودي و40% فقط في المجتمع العربي.

وأكّدت العاملة الاجتماعية نوال أبو حاطوم، على حديث النائب توما، وقالت إنها رأت من خلال خدمتها الطويلة في العمل الاجتماعي أنّ سنوات التسعينيّات حين شكّل النواب العرب في البرلمان كتلة مانعة، كانت فترة ذهبية بالنسبة للنساء وتوفير الحماية لهن، وفي تلك الفترة أقيم أول ملجأ للنساء المعنّفات في المجتمع العربي، وبعد ذلك فرضت هذه الملاجئ نفسها لتمنح المأوى للنساء اللواتي يعانين من العنف الأسري.

نوال أبو حاطوم

الفقرة الثانية من الفعالية استهلت بمداخلة للناشطة النسوية هناء عموري، التي وجّهت لائحة اتهام ضد الشرطة من تسعة بنود لخصتها في انتشار الجريمة المنظمة في المجتمع العربي أو انتقال الجريمة الى المجتمع العربي بعد ان تمكنت الشرطة القضاء على الجريمة المنظمة في المجتمع الإسرائيلي، بقرار سياسي وبرصد ميزانيات كبيرة لهذا الغرض.

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لبند الثاني هو ازدهار النشاط الاقتصادي لعصابات الجريمة المنظمة، متمثلة بالحصول على ما يعرف بـ"الخاوة"، وتصريف الشيكات ومنح القروض بفوائد خيالية، ثالثا، مسؤولية الشرطة عن تسرب السلاح المرخص إلى السوق غير المرخصة، رابعًا عدم محاربة مصادر السلاح واهم هذه المصادر مخازن الجيش والحدود الأردنية ومناطق السلطة الفلسطينية، والبند الخامس هو توجه الشرطة العدائي للعرب واعتبارهم خطر أمني، ثم إخفاق الشرطة في جمع الأسلحة، وعدم توفير الحماية لشهود الادعاء، وأداء الشرطة المستهتر في جمع الأدلة والتحقيق الدّي وتقديم المجرمين للقضاء، وأخيرا علاقة الشرطة المشبوهة مع عصابات الإجرام.

هناء العموري

واستعرضت المحامية غيداء عصفور شاهين، أنواع العنف التي تمارس على المرأة العربية، والنظرة القانونية للعنف ضد النساء مشيرة إلى أن الدولة بدأت فقط في العام 1991 بسن قوانين تعتبر فيها العنف الأسري جناية في حين لم تكن تتدخل في شؤون العائلة قبل ذلك، ومن ثم تبعتها القوانين التي توفر الحماية للمرأة.

وقدمت المحامية غيداء معطيات مذهلة تشير إلى أن كل امرأة سابعة في المجتمع تعرضت للعنف ولو مرة واحدة من شريك حياتها، وقالت إن 10% فقط من حالات العنف الأسري يتم التبليغ عنها، بينما 90% منها لا تصل إلى الشرطة والمحاكم.

غيداء عصفور

واعتبرت المحامية غيداء قتل النساء بأنها أكثر الظواهر المذمومة في المجتمع، مشيرةً إلى أن نسبة النساء العربيات اللواتي يتعرضن في ارتفاع بحيث وصلت هذا العام 2019 إلى نحو 60% من ضحايا جرائم قتل النساء هن عربيات أيّ 8 من أصل 13 جريمة قتل، في حين أنّه في عام 2018 قُتلت 26 امرأة من بينهن 14 امرأة عربية، وما بين الأعوام 2014 وحتى 2019 قتلت 100 امرأة في البلاد حوالي نصفهن من المجتمع العربي والمعادلة في ارتفاع. وأضافت انه ما بين الأعوام 2003 – 2001 أصدرت المحكمة 13550 أمر حماية ضد نساء في خطر، وانه بموجب القانون يجب على الشرطة اعتقال الزوج خلال 24 ساعة من صدور أمر الحماية، إلا أنه لدى شرطة إسرائيل يستغرق الأمر من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع لاعتقال الزوج عندما تكون المشتكية امرأة عربية.

واتهمت نيفين أبو رحمون المجتمع العربي بأنه يوفر حاضنة ودفيئة للأشخاص العنيفين في حين أنه في الواقع يجب إعادة النظر في العلاقة الاجتماعية مع هؤلاء الأشخاص، وقد يكون في ذلك عقوبة لهؤلاء الأشخاص من خلال وضعهم في قالب الأشخاص غير المرغوب فيهم. وتطرقت أبو رحمون إلى تحقير المجتمع للمرأة وإبعادها عن دوائر اتخاذ القرار، حين يتم إجراء "برايمريز" الحمائل والعائلات قبيل الانتخابات المحليّة فإن المرأة لا تكون حاضرة على الإطلاق، وأكّدت على أن المجتمع يستطيع أن يخلق واقعًا مغايرا والعمل على خطط مدروسة لرفع الغبن عن المرأة وإزالة الضرر اللاحق بها سواء في موضوع الميراث أو السلوك الشخصي للفتاة الذي ينعكس على العائلة وشرفها!! وقدم الفنان ايمن نحاس فقرة فنية لعب من خلالها دور المجتمع العربي ووجه الانتقادات اللاذعة للمجتمع بصورة ساخرة ومضحكة تفاعل معها الحضور.

نيفين أبو رحمون

قدمت ليندا خوالد من جمعية نساء ضد العنف معطيات حول إشكاليات في المجرى الجنائي وطريق الآلام التي تمر بها المرأة حين تقرر أن تقدم شكوى في الشرطة، سواء بسبب التحقيقات واستدعائها مرة بعد مرة لتقديم شكاوى، والضغوط التي تمارس عليها لإسقاط الشكوى وغيرها.

ومن أبرز المعطيات التي ذكرتها خوالد أن 90% من ملفات العنف داخل الأسرة في العام 2018 قد أغلقت، وان ثلث النساء اللواتي قتلن قدمن شكاوى في الشرطة ولم يحصلن على الحماية. 60% من شكاوى النساء لم تقدم فيها لائحة اتهام ضد المعتدي. 6220 شكوى تتعلق بالتحرشات الجنسية 83% منها أغلقت ملفاتها. 9 من كل 10 ملفات تغلق لعدم وجود أدلة أو لأن الجاني غير معروف.

وفي الختام تحدثت امرأة أمام الجمهور العريض عن معاناتها مع زوجها وانتقالها مع أطفالها الثلاثة إلى ملجأ للنساء المعنّفات في منطقة المركز، لمدة عشرة أشهر كانت كفيلة بصقل شخصيتها من جديد لتعود بعدها أقوى مما كانت للعمل على رفع الوعي لدى النساء في قضايا العنف في الأسرة.

وأصدرت المحكمة حكما بقبول لوائح الاتهام في غياب المتهمين وتجريم دولة إسرائيل في المحكمة الجماهيرية، بممارسة العنصرية والتعامل مع الأقلية العربية على كشعب بلا أرض ولا وطن وممارسة سياسة فرق تسد والتواطؤ واعتبار العنف في المجتمع العربي سياسة مدروسة تهدف إلى التهجير "ترانسفير" الطوعي للعرب عملا بمبدأ أن العرب شعب بلا أرض وأرض بلا شعب، كما أدانت المحكمة المجتمع العربي باعتباره مجتمعًا ظالمًا.