كوفاتش مرشح لتدريب آرسنال

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن المدرب الكرواتي، نيكو كوفاتش، بات على أعتاب خوض تجربة تدريبية جديدة خلال الفترة القادمة، وذلك بعد مرور نحو شهر على إقالته من تدريب بايرن ميونخ الألماني.

وبحسب ما نقلته صحيفة "سبورت بيلد"، فإن كوفاتش بات مرشحًا بقوة لتولي تدريب آرسنال، خلفًا للسويدي فريدي ليونبيرج، المدرب المؤقت للمدفعجية.

وأفادت الصحيفة بأن المدرب الكرواتي سيكون حاضرًا الليلة خلال مباراة آرسنال خارج أرضه ضد وست هام يونايتد، في الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي الممتاز، لمشاهدتها من المدرجات.

وأشارت الصحيفة إلى تواجد كوفاتش في إنجلترا هذه الأيام، حيث شوهد في مدرجات ملعب جوديسون بارك هذا الأسبوع، أثناء متابعته لمباراة إيفرتون وتشيلسي، بعدما ربطته التقارير بتولي تدريب التوفيز.

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وكان النادي اللندني قد أقال المدرب الإسباني أوناي إيمري بنهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، ليتولى بعدها مساعده ليونبيرج المهمة بشكل مؤقت.

ومنذ تولي المدرب السويسري المهمة، لم يستطع المدفعجية إنهاء سلسلة الفريق السلبية، المستمرة دون انتصارات في 9 مباريات متتالية، وهو ما لم يحدث منذ عام 1992.

ورفض كوفاتش مؤخرًا العودة للتدريب في البوندسليغا، بعدما وصله عرضًا من هيرتا برلين، لكنه صرف النظر عنه، ليتجه الأخير لتعيين يورغن كلينسمان مدربًا له حتى نهاية الموسم.

يذكر أن كوفاتش رحل عن بايرن ميونخ بعد عام ونصف، حيث فاز مع الفريق بـ 3 ألقاب في موسمه الأول، قبل أن تتراجع النتائج على المستوى المحلي مع بداية موسمه الثاني.