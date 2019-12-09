مورينيو يسعى للتعاقد مع فيلايني

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن مدرب توتنهام هوتسبير الإنجليزي، جوزيه مورينيو، يسعى للتعاقد مع اللاعب مروان فيلايني خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وعمل فيلايني مع مورينيو في صفوف مانشستر يونايتد، قبل أن يُقال البرتغالي من منصبه، ويُقرر أولي جونار سولسكاير المدير الفني الجديد للشياطين الحمر بيع لاعب خط الوسط في بداية هذا العام.

ويلعب فيلايني حاليًا في صفوف شاندونج ليونينج الصيني، وسجل صاحب الـ32 عاما 7 أهداف، وصنع 4 أخرى، خلال 22 مباراة في الدوري.

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ويرتبط فيلايني بعقد مع ناديه الصيني حتى كانون الأول/ديسمبر 2021، مع إمكانية التمديد لعام آخر.

وبحسب صحيفة "La Derniere Heure" البلجيكية، فإن مورينيو يضع التعاقد مع فيلايني أولوية بالنسبة له خلال الفترة الحالية، لتدعيم مركز خط الوسط.

وأضافت الصحيفة: "مورينيو تواصل بالفعل مع فيلايني، من أجل الاتفاق معه على الانضمام لتوتنهام خلال الانتقالات الشتوية".