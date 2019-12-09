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بالصور.. مسؤول بتعز يبحث آليات تعزيز إيرادات صندوق النظافة

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الإثنين 9 ديسمبر 2019

بحث وكيل محافظة تعز ، عارف جامل ، مع قيادة صندوق النظافة والتحسين ، اليوم الاثنين ٩ ديسمبر ٢٠١٩م،  مجمل قضايا النظافة وكيفية الارتقاء بمستوى الاداء وتحسين ايرادات الصندوق وفق القوانين واللوائح المنظمة.

 

كما ناقش الاجتماع ابرز الصعوبات والمعوقات واتخاذ الإجراءات المناسبة من اجل رفع وتيرة تحصيل الموارد المالية، والتنسيق مع المجالس المحلية، والشركات ، لتوريد المبالغ المرصودة للصندوق بالمحافظة.

 

كما تم مناقشة الصعوبات التي تواجه أداء صندوق النظافة ، والحلول والمعالجات اللازمة ، وأهمية زيادة دعم الموارد، بما يواكب نشاطه ، وكذلك زيادة ودعم الموارد الخاصة بصندوق النظافة ، بما يلبي النفقات التشغيلية ومرتبات عمال النظافة.

 

وخلال الإجتماع الذي عقد بديوان عام المحافظة، حث جامل قيادة الصندوق على ضرورة مضاعفة الجهود في اظهار المدينة بالمظهر اللائق بها ، ورفع مستوى الايرادات، وعدم التهاون في فرض وتحصيل المخالفات وفقاً للقانون ، وبموجب سندات رسمية، بعيداً عن المزاجية والعشوائية.

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وأشار جامل إلى أن قيادة المحافظة ستعمل على حل كافة إشكاليات تحصيل المواد المالية والبحث عن موارد مركزية ورفع وتيرة تحصيل الموارد المحلية من خلال التنسيق مع المجالس المحلية بالمديريات، ولن تتهاون مع المقصرين في تنفيذ مهامهم.

 

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