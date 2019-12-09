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مناقشة رسالتين ماجستير بجامعة حضرموت للباحثين بن عفيف والعمودي بالمكلا

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الإثنين 9 ديسمبر 2019

شهدت كلية العلوم الإدارية بجامعة حضرموت،  جلسة مناقشة رسائل الماجستير في تخصص إدارة الإعمال الأولى بعنوان (أثر السلوك الأخلاقي لموظفي خدمة العملاء في الإداء المالي دراسة ميدانية على البنوك التجارية اليمنية والمقدمة من قبل  الطالب  أبوبكر عبدالله بن عفيف وقد تكونت لجنة المناقشة من الأساتذة، الدكتور صلاح عمرو الجريري رئيساً ومناقشاً خارجياً، الدكتور صلاح عمر بلخير عضوا ومناقشاً داخلياً، الدكتور  هاني سالمين بلعفير  عضواً ومشرفاً.

 

والرسالة الثانية بعنوان ( دور نظم المعلومات الإدارية في التفوق التنافسي في البنوك التجارية اليمنية  دراسة ميدانية على البنوك التجارية العاملة في محافظة حضرموت والمقدمة من قبل الطالب  أحمد حسن العمودي وقد تكونت لجنة المناقشة من الأساتذة، الدكتور  صلاح عمرو الجريري رئيساً ومناقشاً خارجياً، الدكتور صلاح عمر بلخير عضوا ومناقشاً داخلياً، الدكتور هاني سالمين بلعفير  عضواً ومشرفاً.

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وبعد مناقشة الرسالتين قررت  لجنة المناقشة قبول الرسالتين كمتطلب من متطلبات الماجستير في إدارة الإعمال وأقرت منحهم درجة الماجستير في تخصص إدارة الإعمال بكلية العلوم الإدارية بجامعة حضرموت.

 

حضر المناقشات كل من الدكتور محمد بلحويصل عميد كلية العلوم الإدارية والدكتورة  ليبيا باحويرث نائبة العميد للشئون الأكاديمية وعدد من أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بكلية العلوم الإدارية وكليات الجامعة الأخرى .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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