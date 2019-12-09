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شكرا لقرائتكم خبر عن مناقشة رسالتين ماجستير بجامعة حضرموت للباحثين بن عفيف والعمودي بالمكلا والان مع التفاصيل
الإثنين 9 ديسمبر 2019
شهدت كلية العلوم الإدارية بجامعة حضرموت، جلسة مناقشة رسائل الماجستير في تخصص إدارة الإعمال الأولى بعنوان (أثر السلوك الأخلاقي لموظفي خدمة العملاء في الإداء المالي دراسة ميدانية على البنوك التجارية اليمنية والمقدمة من قبل الطالب أبوبكر عبدالله بن عفيف وقد تكونت لجنة المناقشة من الأساتذة، الدكتور صلاح عمرو الجريري رئيساً ومناقشاً خارجياً، الدكتور صلاح عمر بلخير عضوا ومناقشاً داخلياً، الدكتور هاني سالمين بلعفير عضواً ومشرفاً.
والرسالة الثانية بعنوان ( دور نظم المعلومات الإدارية في التفوق التنافسي في البنوك التجارية اليمنية دراسة ميدانية على البنوك التجارية العاملة في محافظة حضرموت والمقدمة من قبل الطالب أحمد حسن العمودي وقد تكونت لجنة المناقشة من الأساتذة، الدكتور صلاح عمرو الجريري رئيساً ومناقشاً خارجياً، الدكتور صلاح عمر بلخير عضوا ومناقشاً داخلياً، الدكتور هاني سالمين بلعفير عضواً ومشرفاً.
وبعد مناقشة الرسالتين قررت لجنة المناقشة قبول الرسالتين كمتطلب من متطلبات الماجستير في إدارة الإعمال وأقرت منحهم درجة الماجستير في تخصص إدارة الإعمال بكلية العلوم الإدارية بجامعة حضرموت.
حضر المناقشات كل من الدكتور محمد بلحويصل عميد كلية العلوم الإدارية والدكتورة ليبيا باحويرث نائبة العميد للشئون الأكاديمية وعدد من أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بكلية العلوم الإدارية وكليات الجامعة الأخرى .
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