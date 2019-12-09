بتمويل قطر.. تحركات وأعمال مريبة للإصلاح قبل استشهاد الحمادي بأسبوع واحد 

الإثنين 9 ديسمبر 2019

كشفت مصادر مطلعة في محافظة تعز، جنوب صنعاء 256كم، اليوم الاثنين، عن تحركات وأعمال مريبة قام بها حزب التجمع اليمني للإصلاح، قبل اغتيال الشهيد القائد عدنان الحمادي بأسبوع واحد.



وبحسب المصادر وفقا لموقع اليمن العربي ، فإن حزب الإصلاح قام بتوزيع عناصر معسكر حمود المخلافي الذين جمعهم من البقع والحدود السعودية وعددهم 3000 عنصر وعلى النحو التالي وزعوا عدد 1000 عنصر إلى معسكر اللواء الرابع مشاة إخواني في منطقة الصبيحة مديرية الشمايتين، وزعوا عدد 1000 عنصر إلى معسكر يفرس في مفرق مديرية جبل حبشي الذي يديره القيادي في الإخوان وتنظيم داعش الإرهابي بلال علي الوافي المكنى ( أبوالوليد الوافي ).

كما وزعوا عدد 1000 عنصر إلى معسكر الشرطة العسكرية داخل مدينة تعز.

كما أن عودة خالد فاضل إلى قيادة محور تعز بدون قرار جمهوري وبدون استقالة قائد المحور السابق سمير الصبري، أحد هذه الخطوات.

قام محور تعز وبتوجيهات من خالد فاضل وسالم بالإفراج عن بطائق 3000 جندي كانت موقفة في المحور منذ سنتين وتم توزيعهم على اللواء 35 مدرع ولم يتم الإفراج عن البطائق الموقفة للجنود في بقية الألوية الأخرى.

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واشترى حمود المخلافي 23 طقماً عسكرياً جديداً وتم تسليحهم بأحدث الأسلحة وتوزيعهم على النحو التالي عدد عشرة أطقم تم تسليمها للقيادي الإخواني في التربة بهاء القدسي وتكليفه بتطويق مداخل مدينة التربة بالشمايتين.

وكذا عدد عشرة أطقم تم تسليمهم للقيادي الإخواني وهيب الهوري وتم تكليفه بتطويق مداخل النشمة والبيرين بالمعافر،و ثلاثة أطقم تم تسليمهم للإرهابي بلال علي الوافي ( أبوالوليد الوافي ) مسئول معسكر الإرهاب بمنطقة يفرس مفرق جبل حبشي وتم تكليفه بالتعزيز حالة الطلب.

كما تم توزيع ذخائر وأسلحة إلى مليشيات الحشد الشعبي لحزب الإصلاح في البيرين والنشمة بالمعافر والتربة بالشمايتين وتعزيز نقاطهم العسكرية على طريق تعز - التربة بالأفراد والسلاح.

كما جرى التنسيق مع المليشيات الحوثية بالهجوم المشترك على مواقع اللواء 35 مدرع في الصلو ومواقع كتائب أبي العباس في الكدحة وبشكل مكثف ويومي.

وذكرت المصادر، انتشار واسع واستنفار لمليشياتهم في الشرطة العسكرية والنجدة والأمن واللواء 22 ميكا ومليشيات مايسمى لواء الصعاليك التابع لسالم داخل مدينة تعز وإخراج حملات مداهمة واعتقالات وتفتيش للمنازل والحارات في المدينة القديمة وحارات النسيرية وصينة والمناخ والدحي والجحملية.

وطبقا للمصادر، فإن كل هذه الأفعال والتحركات لم تكن بريئة وإنما كانت ضمن خطط مدروسة لتنفيذ جريمة الإغتيال التي حدثت للتخلص من الشهيد القائد عدنان الحمادي والتي حدثت بتخطيط إخواني عبر أدواتهم وتحت إشراف تمويل قطر.