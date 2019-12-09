شكرا لقرائتكم خبر عن المليشيا تعاود قصف مواقع القوات المشتركة في الفازة جنوب الحديدة والان مع التفاصيل

الإثنين 9 ديسمبر 2019 عاودت مليشيات الحوثي الذراع الإيرانية في اليمن استهداف مواقع القوات المشتركة في منطقة الفازة الساحلية التابعة لمديرية التحيتا ، مستخدمة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

وقالت مصادر عسكرية ميدانية أن المليشيات الحوثية شنت عمليات استهداف على مواقع القوات المشتركة في الفازة ، بمدفعية B10 الثقيلة. Advertisements وأفادت المصادر أن المليشيات فتحت نيران أسلحتها المتوسطة عيار 14.5 والدوشكا والمعدلات الرشاشة بشكل مكثف نحو مواقع القوات المشتركة. الجدير بالذكر أن منطقة الفازة الساحلية تتعرض لعمليات استهداف حوثية يومية ضمن سلسلة خروقات المليشيات وانتهاكاتها لعملية السلام الأممية.

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