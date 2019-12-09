العبادي بذكرى النصر: شعبنا سيهزم الفساد والمحاصصة وارتهان الارادة للاجنبي

اعتبر رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، الاثنين، ان الشعب العراقي سيهزم الفساد والمحاصصة وارتهان الارادة للاجنبي، وذلك خلال ذكرى النصر على تنظيم "داعش".
وأضاف أن "العراق خاض معركة وجود ضد الارهاب وداعميه، وخرج منتصراً شامخاً بين الامم،.. فتحية لارادة الشعب والرحمة لشهدائه والمجد لبطولاته".
وأوضح العبادي، :"تحل علينا اليوم ذكرى تحرير الارض وشعبنا يشهد انتفاضة عز مضمخة بدم الفداء في سبيل مستقبله واماله، وهو بذلك يثبت للعالم اجمع انه شعب ابيّ على الانكسار والخنوع، وانه وكما هزم مخططات الارهاب والتقسيم والطائفية فانه سيهزم الفساد والمحاصصة واختطاف الدولة وارتهان الارادة للاجنبي".
وأكد رئيس ائتلاف النصر، :"نريد وطنا خاليا من الارهاب والمحاصصة والفساد والخوف والتبعية، وهي مهمتنا جميعاً".
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