الكشف عن الموعد النهائي لإقامة خليجي 25 في البصرة

2019-12-09 | 19:30
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وحول موعد البطولة، قال الشكيلي: "الأصل في البطولة وبتوافق رؤساء الاتحادات أن تقام في شهري كانون أول وكانون ثان، ولكن تم تقديم هذه النسخة بسبب استضافة قطر لبطولة كأس العالم للأندية".
وأردف: "ستقام النسخة القادمة خلال الفترة المعتمدة وتنطلق في أواخر كانون أول 2021 وتختتم في كانون ثاني 2022 ".
وواصل الشكيلي: "يجب أن يتم اتخاذ القرار النهائي لتحديد الدولة المضيفة في موعد أقصاه تشرين ثان 2020 كي يتسنى للدولة التحضير كما يجب لاستضافة البطولة وإخراجها بصورة أفضل حتى من النسخة الحالية لأن هدفنا دائما هو التطور والتقدم".
وفاز العراق رسميا بشرف استضافة النسخة 25 بالإجماع من قبل رؤساء الاتحادات الخليجية وأمناء السر خلال المؤتمر العام للبطولة الذي عقد في 28 تشرين الثاني الماضي.
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