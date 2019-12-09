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الكشف عن الموعد النهائي لإقامة خليجي 25 في البصرة

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2019-12-09 | 19:30

الكشف عن الموعد النهائي لإقامة خليجي 25 في البصرة

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أكد نائب رئيس الاتحاد الخليجي لكرة القدم، جاسم الشكيلي أن النسخة الـ24 من بطولة كأس الخليج (خليجي 24) حققت الأهداف المنشودة بلم شمل المنتخبات الخليجية بغض النظر عن الجانب التنافسي والفوز والخسارة.
وعن بدء الإجراءات التي تخص استضافة النسخة المقبلة من البطولة (خليجي 25) المقررة في البصرة، قال الشكيلي: "فور انتهاء البطولة الحالية ستبدأ الإجراءات الخاصة باستضافة البطولة المقبلة".

وحول موعد البطولة، قال الشكيلي: "الأصل في البطولة وبتوافق رؤساء الاتحادات أن تقام في شهري كانون أول وكانون ثان، ولكن تم تقديم هذه النسخة بسبب استضافة قطر لبطولة كأس العالم للأندية".


وأردف: "ستقام النسخة القادمة خلال الفترة المعتمدة وتنطلق في أواخر كانون أول 2021 وتختتم في كانون ثاني 2022 ".

وواصل الشكيلي: "يجب أن يتم اتخاذ القرار النهائي لتحديد الدولة المضيفة في موعد أقصاه تشرين ثان 2020 كي يتسنى للدولة التحضير كما يجب لاستضافة البطولة وإخراجها بصورة أفضل حتى من النسخة الحالية لأن هدفنا دائما هو التطور والتقدم".

وفاز العراق رسميا بشرف استضافة النسخة 25 بالإجماع من قبل رؤساء الاتحادات الخليجية وأمناء السر خلال المؤتمر العام للبطولة الذي عقد في 28 تشرين الثاني الماضي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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