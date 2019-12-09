بينس يؤكد لصالح دعم بلاده لاستقرار العراق وتطلعات العراقيين في الإصلاح و السلام

وقالت الرئاسة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس الجمهورية برهم صالح تلقى، مساء اليوم، اتصالاً هاتفيا من نائب رئيس الولايات المتحدة الامريكية مايكل بينس، وتم خلال المكالمة بحث الأوضاع الراهنة في العراق والمنطقة عموماً، وكذلك مناقشة سبل تطوير العلاقات الثنائية وبما يعزز التعاون المشترك بين البلدين".وأكد بينس، بحسب البيان، "دعمه لاستقرار العراق وتطلعات العراقيين في الإصلاح و السلام، ونبذ العنف"، مشيرا الى "أهمية احترام وحماية ارادة العراقيين وخياراتهم بعيدا عن التدخلات الخارجية".

واكد صالح على، "الحرص على ان تكون الحلول للأوضاع الحالية استجابة للقرار الوطني العراقي بعيداً عن التدخلات الخارجية، وبالطرق السلمية، وبما يحفظ الامن ويحقن الدماء ويساعد في إعلاء سلطة القانون والدولة، ويصون حق التعبير والتظاهر السلمي، ويعزز التصدي لكل محاولات التدخل في شؤون البلد الداخلية والعبث بأمنه".



وشدد رئيس الجمهورية، "على ضرورة نبذ العنف والحفاظ على سلمية الحراك الشعبي، وصون حق أبناء الوطن في التعبير عن تطلعاتهم ومطالبهم وبما يليق بدولة ديمقراطية، مع التأكيد على دعم المؤسسة الأمنية والعسكرية للقيام بواجبها الوطني في الحفاظ على أرواح المواطنين والممتلكات ومنع الخروقات والتجاوز على الموطنين والأمن العام".