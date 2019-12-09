القوات الامنية تشدد من اجراءاتها الامنية في عموم بغداد

افاد مصدر امني، الاثنين، بأن القوات القوات الامنية شددت من اجراءاتها الامنية في عموم العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "القوات الامنية تشدد من اجراءاتها الامنية في عموم العاصمة مع انتشار امني كثيف ضمن ساحات التظاهر تحسباً من وقوع اي طارئ".

Advertisements

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "القوات اتخذت كافة الامور الامنية لتأمين الساحات ومنع وقوع اي خرق يوم غد الثلاثاء".

وتشهد بغداد ومحافظات اخرى منذ الجمعة (25 تشرين الاول 2019)، تظاهرات عدة للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل فضلاً عن المطالبة بالاصلاح، تصاعدت وتيرتها مما اسفر عن مقتل واصابة المئات بين صفوف المتظاهرين، فضلاً عن القوات الامنية.