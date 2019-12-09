الحكيم يطرح 'خارطة طريق' لتلبية مطالب المتظاهرين

طرح رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، الاثنين، "خارطة طريق" لتلبية مطالب المتظاهرين.
وقال الحكيم في بيان أطلعت عليه الخليج 365، إن "خارطة الطريق لتلبية مطالب المتظاهرين هي الاسراع باختيار رئيس وزراء مستقل يحضى بمقبولية شعبية وتشكيل حكومة انتقالية بعيدا عن التدخلات الخارجية".
وأشار إلى "ضرورة تشريع قانون انتخابات منصف وعادل وتشكيل مفوضية مستقلة ونزيهة، والتحضير لانتخابات مبكرة ليمارس الشعب دوره الدستوري في اختيار ممثليه".
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