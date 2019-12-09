حقوق الانسان: دعوات عدم التوجه للعنف والتظاهر ضمن المحافظة دليل على وعي المتظاهرين

اعتبرت مفوضية حقوق الانسان، الاثنين، دعوات اللجان المنظمة للتظاهرات بعدم التوجه للعنف والتظاهر كل حسب محافظته وبأن يكون مرشح رئاسة الوزراء مستقلا دليل علَى وعي المتظاهرين والتزامهم بالسلمية والحفاظ علَى النظام. وقال عضو المفوضية علي البياتي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "دعوات اللجان التنسيقية والمنظمة للتظاهرات بعدم التوجه للعنف والتظاهر كل حسب محافظته وعدم التوجه تجاه المنطقة الخضراء لتجنب المزيد من الدماء بالإضافة الى المطالبة بضرورة ان يكون مرشح رئاسة الوزراء القادم مستقلا ومقبولا من ساحات التظاهرات دليل علَى وعي المتظاهرين والتزامهم بالسلمية والحفاظ علَى النظام العام".



وطالب الكثير من الناشطين المدنين ضمن صفحاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي المتظاهرين بالحفاظ على سلمية التظاهرات والتظاهر داخل محافظاتهم وعدم التوجه الى المنطقة الخضراء لتجنب المزيد من الدماء.

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