محمد بن راشد ومحمد بن زايد يتبادلان الأحاديث حول قضايا الوطن والمواطن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - التقى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الإثنين، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.





وتبادل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء الذي جرى في مجلس قصر البحر، المقام في مدينة العين، الأحاديث الأخوية الودية حول عدد من القضايا والشؤون التي تهم الوطن وسبل تعزيز الحياة الكريمة للمواطنين في ظل قيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات.



