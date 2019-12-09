فؤاد السنيورة: اللبنانيون يحتاجون دولة مواطنة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال فؤاد السنيورة، رئيس وزراء لبنان الأسبق، في تصريح لـ"العين الإخبارية"، على هامش مشاركته في المنتدى الاستراتيجي العربي بدبي، إن الوضع اللبناني حالياً دقيق للغاية على المستوى الوطني والسياسي والمعيشي، مؤكداً أن اللبنانيين في حاجة إلى دولة تنصت لمشاغلهم وتفي باحتياجاتهم.

وأوضح أن الشعب اللبناني في حاجة اليوم إلى دولة مواطنة تجمعهم لا تفرقهم حسب طائفتهم أو دينهم أو لأي اعتبار من الاعتبارات، مضيفاً أن الوضع اللبناني يتطلب التوقف عن الإنكار الذي يمارسه البعض لعدم تجاوبهم مع المبادئ التي عبّر عنها الشباب المحتج عن الأوضاع المتردية التي وصلت إليها البلاد.

ويمر لبنان بأزمة اقتصادية ومعيشية هي الأسوأ من نوعها منذ سنوات، ويحذر خبراء اقتصاديون من تفاقمها إذا لم تسارع الطبقة الحاكمة لإيجاد حلول وتشكيل حكومة جديدة، بعد استقالة سعد الحريري منذ شهر، إثر الاحتجاجات الشعبية.

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، احتجاجات شعبية؛ رفضاً لمشروع زيادة الضرائب على المواطنين، والمطالبة باستعادة الأموال المنهوبة، ومحاسبة الفاسدين، قبل رفع سقف مطالبها إلى إسقاط النظام الحاكم، والتخلص من نفوذ إيران.