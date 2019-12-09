إيران وتركيا.. مصدران لزعزعة الاستقرار العربي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت الدكتورة إبتسام الكتبي، رئيسة مركز الإمارات للسياسات، إن المنطقة العربية جاذبة للفاعلين الدوليين على غرار أمريكا وروسيا والصين من الناحية الاقتصادية، مضيفة أن تبعات الربيع العربي أعطت فرصة لكل إيران وتركيا، للتدخل في الشأن العربي والسعي لزعزعة استقرار الدول العربية.

من جهته، أكد الأكاديمي والسياسي الإماراتي الدكتور عبدالخالق عبدالله أن إيران وتركيا تمثلان أكبر مصدر لزعزعة المنطقة العربية، حيث تسعى كل منهما للتوغل في الشأن العربي، لتقويض أمنه واستقراره بأي شكل من الأشكال.