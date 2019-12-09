البرلمان العربي يؤكد دعم الحل السياسي بليبيا ورفض التدخل الخارجي

أعلن رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي تضامن البرلمان ووقوفه مع ليبيا ضد التدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية.



جاء ذلك خلال لقاء السلمي، اليوم الإثنين، بالقاهرة، مع المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي.

وقال بيان للبرلمان العربي، وصل "العين الإخبارية" نسخة منه، إن المستشار عقيلة صالح قدّم خلال اللقاء شرحاً لآخر التطورات على الساحة الليبية.

وجدد رئيس البرلمان العربي، وفق البيان، مناشدته لجميع الأطراف الليبية للاحتكام إلى لغة الحوار، حفاظاً على أمن ووحدة الدولة الليبية وسلامة شعبها الشقيق.

وقال البيان إن السلمي أبلغ رئيس مجلس النواب الليبي تضامن البرلمان العربي التام ووقوفه مع ليبيا ضد التدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية، مؤكداً دعم البرلمان العربي مسار الحل السياسي داخل ليبيا، حفاظاً على وحدة واستقرار ليبيا وسلامة أراضيها.

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وشدد رئيس البرلمان العربي على أن الحل السياسي لن يتم إلا بتوافق الأطراف الليبية، بعيداً عن جميع التداخلات الخارجية السلبية في الشأن الليبي الداخلي.

ويأتي ذلك اللقاء بعد أيام من توجيه صالح خطابين للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، بشأن توقيع مذكرتي تفاهم بين رئيس ما يعرف بحكومة الوفاق فايز السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وجاء في الرسالتين، اللتين اطلعت عليهما "العين الإخبارية"، شرح مفصل من البرلمان الليبي حول "بطلان تلك المذكرتين وعدم أحقية حكومة الوفاق بإبرام تلك المعاهدات".

ووقّع السراج مع أردوغان، في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مذكرتي تفاهم في التعاون الأمني والمجال البحري، عقب محادثات في مدينة إسطنبول التركية، ما قوبل برفض محلي وإقليمي.

ولقي ذلك الاتفاق رفضاً كبيراً من الدول المتشاطئة مع ليبيا مثل اليونان وقبرص ومصر.

ومن المقرر أن يزور رئيس مجلس النواب الليبي اليونان بعد زيارته التي بدأها، اليوم الإثنين، إلى القاهرة.