اجتماع طارئ يقرب خليفة سواريز من برشلونة

كشفت تقارير صحفية عن اجتماع سيعقد بين وكيل الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان الإيطالي مع مسؤولي برشلونة الإسباني، عقب مواجهة الفريقين الثلاثاء المقبل في الجولة السادسة والأخيرة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وربطت عدة تقارير صحفية في الفترة الماضية، مارتينيز بالانتقال إلى صفوف برشلونة لخلافة الأوروجواياني لويس سواريز، وذلك بعد المستوى المميز الذي ظهر عليه منذ بداية الموسم، حيث سجل 13 هدفا وصنع 3 خلال 20 مباراة في جميع المسابقات.

وحسب صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فإن وكيل مارتينيز يوجد حاليا في مدينة ميلان من أجل عقد اجتماع مع مسؤولي البارسا عقب لقاء الإنتر، لحسم صفقة انضمام موكله إلى الفريق الكتالوني.

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وجاءت تلك التقارير رغم تأكيدات وكيل مارتينيز على استمرار موكله مع "النيراتزوري" خلال السنوات المقبلة.

وكان مارتينيز خسر مع إنتر ميلان أمام برشلونة على ملعب "كامب نو" بنتيجة 1-2، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وسجل مارتينيز هدف الإنتر الوحيد في الدقيقة 3 من بداية المباراة، وهو الهدف الأسرع الذي يستقبله برشلونة على أرضه في دوري أبطال أوروبا منذ هدف البرازيلي ألكسندر باتو مع ميلان عام 2011 بعد 24 ثانية.

وانضم مارتينيز لصفوف الإنتر في صيف 2018، قادمًا من راسينج الأرجنتيني مقابل 14 مليون يورو.