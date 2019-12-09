مستقبل التدريس على طاولة المنتدى الدولي للحوار بدبي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحت رعاية مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، انطلقت فعاليات المنتدى الدولي الـ12 للحوار بشأن سياسات "مستقبل التعليم" السنوي؛ لمناقشة سياسات وممارسات التدريس في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، الذي يستمر خلال الفترة من ٨ وحتى ١١ ديسمبر/كانون الأول.

ويتضمن المنتدى جلسات حوارية تناقش آليات تدريب المعلمين وإكسابهم المهارات التي تواكب متطلبات العصر، وأفضل الممارسات التربوية والوسائل التكنولوجية لتحقيق ذلك، يشارك فيها ٣٠٠ خبير واختصاصي تعليمي وصناع قرار من مختلف دول العالم، إضافة إلى مشاركة ١٠ وزراء تعليم في مائدة مستديرة تناقش مستقبل التدريس والتعليم.

ويكشف المنتدى عن رؤى وأطر للتدريس والتعلم في أنظمة القرن 21، وسبل تنفيذ المبادرة العالمية رفيعة المستوى حول إعادة التفكير وإعادة تصور التدريس، ورفع المعرفة الأكاديمية والعملية للمعلمين.

وتعمل دولة الإمارات وفق استراتيجية وطنية متكاملة ترتكز على تعزيز جودة الأداء التعليمي والتربوي وترسيخ الابتكار والكفاءة في المدارس الحكومية والخاصة، والتي تتضمن 50 مبادرة استراتيجية يتم تنفيذها من خلال خطة طويلة المدى تستغرق 10 سنوات، خلال الفترة من ٢٠١٠ حتى ٢٠٢٠.