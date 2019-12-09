فرنسا تؤكد وقوفها "دائماً" بجانب لبنان وشعبه من أجل ضمان الاستقرار والأمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أكدت فرنسا اليوم الاثنين وقوفها "دائماً" بجانب لبنان وشعبه من أجل ضمان الاستقرار والأمن في الدولة والمنطقة.



جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الخارجية الفرنسية بمناسبة استضافة باريس اجتماعاً لمجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان من المقرر عقده بعد غد الأربعاء برئاسة مشتركة بين فرنسا والأمم المتحدة.

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وأوضح البيان أن الاجتماع يهدف إلى "السماح للمجتمع الدولي بالدعوة لتشكيل حكومة بأسرع وقت تكون فعالة وتتمتع بمصداقية وتتخذ القرارات اللازمة لاستعادة الوضع الاقتصادي وتلبي تطلعات اللبنانيين".

وأضاف أن "الاجتماع سيحدد الشروط اللازمة والإصلاحات الضرورية التي يتوجب على السلطات اللبنانية اتخاذها لكي يستطيع المجتمع الدولي مرافقة لبنان".

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون أكد في وقت سابق اليوم مشاركة بلاده بوفد رسمي في اجتماع باريس، معرباً عن أمله في أن يخرج "بنتائج تترجم عملياً الدعم الذي تظهره الدول الأعضاء في المجموعة حيال لبنان خصوصاً في الظروف الاقتصادية الدقيقة التي تمر بها البلاد".

وتضم (مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان) كلا من الأمم المتحدة وحكومات الصين وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا وبريطانيا والولايات المتحدة إلى جانب الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية.