الجبير يلتقي وفدا من معهد إيست الأمريكي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استعرض وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير بالرياض أمس، مع وفد من معهد إيست ويست الأمريكي برئاسة جون هيرلي العلاقات التاريخية بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، ومواقف المملكة تجاه العديد من القضايا التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية.

وناقش الجبير مع هيرلي عددا من القضايا ذات الاهتمام المشتركة، في حضور وكيل الوزارة لشؤون الدبلوماسية العامة الدكتور سعود بن صالح كاتب.