اللبنانيون يتحركون للقصر الجمهوري.. والخطيب ينسحب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قطع محتجون في مدينة طرابلس بشمال غرب لبنان أوصال المدينة صباح أمس رغم هطول الأمطار، وأقفلوا معظم الطرق الرئيسة والفرعية والداخلية.

ووفقا لما نقلته الوكالة الوطنية للإعلام، فقد دعا ممثلون للحراك أيضا للتظاهر أمام القصر الجمهوري «حتى تحقيق مطالب الثورة»، وأبرزها «إلغاء الطائفية السياسية وبناء وطن سيد حر مستقل عن كل التدخلات الخارجية، ودولة مدنية تحمي مواطنيها دون تمييز بين عرق أو دين عبر تحقيق العدالة الاجتماعية، وتؤمن للفقير حقوقه بالعيش الكريم والطبابة والعلم والعمل. وتشكيل حكومة إنقاذ وطنية من شخصيات تتمتع بالنزاهة والكفاءة والمصداقية من خارج أحزاب السلطة وأعوانها».

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وكانت الرئاسة اللبنانية أرجأت الليلة الماضية الاستشارات النيابية التي كان من المقرر أن تنطلق اليوم بهدف تسمية رئيس وزراء يتولى مهمة تأليف حكومة جديدة.

وأعلن المهندس سمير الخطيب مساء أمس انسحابه من سباق الرئاسة بعدما تردد اسمه في الكواليس بقوة خلال الفترة الماضية ليكون هو المكلف بتشكيل الحكومة القادمة.

وكانت الاحتجاجات بدأت في لبنان منتصف أكتوبر الماضي، وفي نهاية الشهر نفسه قدم رئيس الحكومة السابق سعد الحريري استقالته استجابة لرغبة المحتجين.