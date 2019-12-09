الأمم المتحدة: الحوثي يحرم 6 ملايين يمني من المساعدات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - عدن، الضالع

كشف تقرير جديد للأمم المتحدة أمس أن ميليشيات الحوثي تعوق وصول المساعدات والخدمات لنحو 6 ملايين شخص يقطنون في المناطق الخاضعة لسيطرتها، خصوصا في الحديدة والضالع وحجة، وأنه لا يزال الوصول للمدنيين صعبا للغاية، وذلك بسبب القيود التي تفرضها ميليشيات الحوثي على مناطق وجودها.

وأشار التقرير إلى أن نقص الوقود والغاز في تلك المناطق يؤدي إلى انقطاع الكهرباء والماء والصرف الصحي والخدمات الصحية وزيادة تكلفة السلع الأساسية، إذ تفرض الميليشيات قيودا على مستوردي المشتقات النفطية، وتتاجر بالغاز والوقود في السوق السوداء.

وقام برنامج الأغذية العالمي بتعليق توزيع المواد الغذائية في صنعاء لأكثر من شهر بسبب القيود الحوثية على اختيار المستفيدين ومراقبتهم.

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وبحسب تقرير الأم المتحدة تستغرق الموافقات على المشروعات في مناطق سيطرة الحوثي أكثر من 3 أشهر تقريبا، وذكرت المنظمات الإنسانية أن الحوثيين قاموا بتعطيل وصول الغذاء للمحتاجين في يونيو ويوليو الماضيين مئات المرات، والتي تؤثر على 4.9 ملايين شخص في حاجة لها.

يشار إلى أن وفدا أمميا لبرنامج الأغذية العالمي في اليمن، كان وصل، السبت، إلى تعز للاطلاع على الوضع الإنساني في المدينة المحاصرة من قبل ميليشيات الحوثي الانقلابية جنوبي غرب اليمن.

وشدد الوفد الأممي حينها على ضرورة رفع الحصار المفروض من قبل ميليشيات الحوثي على تعز منذ نحو 4 سنوات ونصف السنة، داعيا إلى فتح مكاتب المنظمات الدولية بصورة عاجلة في المدينة.

كما ناقش الوفد مع قيادات السلطة المحلية بالمحافظة خطة الاحتياجات الإنسانية للعام المقبل. بدورها، طالبت السلطة المحلية في تعز الوفد الأممي بالضغط على الحوثيين لفك الحصار المفروض على المدينة منذ نحو 4 أعوام ونصف العام، وأطلعته على الانتهاكات الإنسانية التي تقوم بها الميليشيات وعلى كمية الألغام التي زرعها الحوثيون.

حصاد تعنت الحوثيين: