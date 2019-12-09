منظمة دولية تنصح حكومة السودان بالتوقف عن العمل كمرتزقة للمال الخليجي

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – جنيف



رحّب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان اليوم بقرار الحكومة السودانية تقليص عدد قواتها التي في اليمن إلى خمسة آلاف جندي، معبراً عن أمله بأن تكون الخطوة السودانية مقدمة لإنهاء الحرب المدمرة التي مزقت هذا البلد على مدار السنوات الخمس الماضية.

وقال المرصد الأورومتوسطي والذي يتخذ من جنيف مقرًا له، في بيان صحفي –حصل الخليج 365 على نسخة منه- إنّه يتطلع إلى إنهاء التواجد العسكري السوداني وسحب جميع الجنود من اليمن والعمل مع الأمم المتحدة والأطراف الدولية الفاعلة من أجل إعادة الأمن والأمل لملايين اليمنيين.

وأوضح الأورومتوسطي أنّ قرار مشاركة السودان في العدوان على اليمن يرجع إلى أسباب اقتصادية وليست سياسية أو أمنية، مضيفًا أنّ إرسال آلاف الجنود للمشاركة في حرب على أراضي دولة أخرى والحصول على أموال مقابل ذلك لا يمكن أن يكون حلًا لمشاكل البلد الاقتصادية، بل سيحوّل جيش البلاد إلى مرتزقة ينفّذون مهمات غير قانونية مقابل المال.

وأشار المرصد الحقوقي الدولي إلى أن فرقه وثقت على مدار الأعوام الخمسة الماضية عددًا من جرائم الحرب التي ارتكبتها قوات التحالف بقيادة السعودية خلال حربها على اليمن بمشاركة القوات السودانية التي كانت بمثابة القوة العسكرية الأكبر على الأرض اليمنية.

وكان رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك صرح يوم أمس الأحد أنّ الخرطوم قلّصت عدد قواتها في اليمن إلى خمسة آلاف جندي من 15 ألفا في السابق، في حين بلغ عددها 30 ألفًا وفقًا لتصريحات سابقة لقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي).

وقال مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الأورومتوسطي أنس جرجاوي إنّه ينبغي على رئيس وزراء السودان أن يتخذ قرارًا شجاعًا بإنهاء التواجد العسكري السوداني في اليمن إلى الأبد، والالتفات إلى معالجة القضايا الداخلية والنهوض بمختلف القطاعات الحياتية.

Advertisements

وأضاف جرجاوي أنّ القانون الدولي لا يبرر هذا النوع من التدخل ويعتبره غير مشروع، وقد حظرت المادة (2 ف7) من ميثاق الأمم المتحدة التدخل في شئون دولة أخرى، إذ جاء فيها ” ليس في هذا الميثاق ما يسوغ “للأمم المتحدة” أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي ‏لدولة ما، وليس فيه ما يقتضي الأعضاء أن يعرضوا مثل هذه المسائل لأن تحل بحكم هذا الميثاق”.

وتشير تقارير صحافية إلى أنّ إجمالي خسائر الجيش السوداني منذ بداية حرب اليمن تجاوز 8 آلاف قتيل ومصاب ومفقود، منهم 4253 قتيلا و3747 جريحا.

ودعا الأورومتوسطي باقي الأطراف المشاركة في العدوان على اليمن إلى سحب قواتها بشكل فوري، والعمل على إنقاذ ملايين اليمينين الذين يواجهون خطر الموت جوعا، وتكرار تفشّي الأمراض الفتاكة مثل الكوليرا.

وأشار المرصد الحقوقي الدولي إلى مقتل نحو 100 ألف شخص نتيجة للحرب في اليمن، وأن اغلب الضحايا المدنيين، سقطوا بسبب الغارات الجوية للتحالف.

وشدّد الأورومتوسطي على أنّ الجرائم التي تورّطت بها القوات السودانية ضمن التحالف تحرّك المسئولية الجنائية الدولية بحق الجنود والقادة المشاركين في العمليات العسكرية التي تسببت بسقوط ضحايا، إذ تشكّل تلك الأفعال جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، والتي تعطي الحق للمحكمة الجنائية الدولية بمعاقبة أولئك المخالفين طبقًا لميثاق روما.

وطالب الأورومتوسطي في ختام بيانه السودان بسحب كامل قواتها من اليمن، والتحقيق في الانتهاكات التي مارستها تلك القوات خلال فترة خدمتها هناك، كما حث المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية على ضرورة البدء بالتحقيق في الانتهاكات الخطيرة ضد المدنيين اليمنيين، والتي تدخل ضمن إطار الجرائم الدولية التي تستلزم معها الملاحقة الجنائية من قبل تلك المحكمة.