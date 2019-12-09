أعلنت ​وزارة الاشغال​ العامة والنقل انه "متابعة لوضعية طريق الأوزاعي - ​الكوستابرافا​ الذي يشهد تجمعا كبيرا للمياه وانقطاعا ل​حركة المرور​، يهم الوزارة أن توضع أن الشركة المكلفة من قبل ​مجلس الانماء والاعمار​ تنفيذ أعمال الصيانة والتأهيل للنفق المذكور، تعمل حاليا على إعادة تشغيل المضخات المطلوبة لسحب ​المياه​ التي توقفت عن العمل جراء انغمار غرفة التشغيل بالمياه".

وفي بيان لها، لفتت الى أنه "تم حتى الآن تشغيل مضخة واحدة من اصل اربعة وبالتالي سيتم انجاز سحب المياه خلال ساعة واحدة تقريبا، مع التذكير بأن أجهزة الوزارة ومن مبدأ التنسيق والتكامل بين أجهزة ​الدولة​، تعمل على تقديم المساندة والدعم عبر اجهزتها الفنية المختصة".

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كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الأشغال: يجري العمل على إعادة تشغيل المضخات لسحب المياه عن طريق الأوزاعي الكوستابرافا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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