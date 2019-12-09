شكري وبومبيو يبحثان أزمة سد النهضة والوضع في المنطقة

التقى وزير الخارجية المصري ​سامح شكري​ نظيره الأميركي ​مايك بومبيو​ وبحث الجانبان التطورات الإقليمية وجملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأعبر شكري عن "أمل القاهرة في أن يسهم ذلك في التوصل لاتفاق عادل ومتوازن حول ملء وتشغيل السد، بما يدفع تجاه تحقيق الاستقرار والتنمية في الشرق الإفريقي".

ووصل وزير الخارجية المصري إلى ​واشنطن​ للمشاركة في مباحثات ​سد النهضة​ بين وزراء الخارجية والري من مصر و​السودان​ و​إثيوبيا​ بحضور ​ممثلين​ عن ​الولايات المتحدة​ و​البنك الدولي​.