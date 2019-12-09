السيسي يشدد لوزير دفاع الجبل الأسود على ضرورة حل أزمات المنطقة

بحث الرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​ أزمات المنطقة و​البحر المتوسط​، مع وزير دفاع الجبل الأسود بريدراغ بوسكوفيتش.

وأكد السيسي خلال اللقاء، "حرص بلاده على دفع أوجه التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات"، مشيراً الى "ضرورة معالجة الجذور الرئيسية للإرهاب و​الهجرة​ غير الشرعية، من خلال التوصل لحلول سياسية للأزمات التي تشهدها دول المنطقة وإعادة الاستقرار و​الأمن​ إليها، بالإضافة إلى دفع جهود التنمية في منطقة جنوب المتوسط والدول الإفريقية".

بدوره اعرب بوسكوفيتش عن "حرص بلاده على تعزيز أواصر التعاون الثنائي مع مصر، لاسيما في ظل دورها المحوري في إرساء دعائم الأمن والاستقرار في ​الشرق الأوسط​ ومنطقة البحر المتوسط".