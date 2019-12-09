بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أزمات المنطقة والبحر المتوسط، مع وزير دفاع الجبل الأسود بريدراغ بوسكوفيتش.
وأكد السيسي خلال اللقاء، "حرص بلاده على دفع أوجه التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات"، مشيراً الى "ضرورة معالجة الجذور الرئيسية للإرهاب والهجرة غير الشرعية، من خلال التوصل لحلول سياسية للأزمات التي تشهدها دول المنطقة وإعادة الاستقرار والأمن إليها، بالإضافة إلى دفع جهود التنمية في منطقة جنوب المتوسط والدول الإفريقية".
بدوره اعرب بوسكوفيتش عن "حرص بلاده على تعزيز أواصر التعاون الثنائي مع مصر، لاسيما في ظل دورها المحوري في إرساء دعائم الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط ومنطقة البحر المتوسط".
كانت هذه تفاصيل خبر السيسي يشدد لوزير دفاع الجبل الأسود على ضرورة حل أزمات المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.