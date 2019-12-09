انطلاق اجتماع قمة "رباعية النورماندي" حول التسوية الأوكرانية

انطلقت في قصر ​الإليزيه​ بالعاصمة الفرنسية ​باريس​، "مباحثات "​رباعية النورماندي​" والتي تضم الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ والرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ ونظيريه الأوكراني ​فلاديمير زيلينسكي​ والمستشارة الألمانية ​أنغيلا ميركل​، والتي تعنى بتسوية النزاع في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا".

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