الرئيس العراقي: ملتزمون بالتوقيتات الدستورية لاختيار رئيس حكومة العراق

أكد ​الرئيس العراقي​ ​برهم صالح​ "الالتزام بالتوقيتات الدستورية لاختيار رئيس مجلس وزراء لحكومة مؤقتة يحظى برضا الشعب بجميع مكوناته"، داعيا ​الأجهزة الأمنية​ إلى "حماية ​المتظاهرين​ السلميين". وأشار صالح لدى استقباله عددا من رؤساء ​الكتل النيابية​ في ​مجلس النواب​ في قصر ​السلام​ ببغداد، إلى "أهمية الالتزام بالتوقيتات الدستورية لحسم ترشيح رئيس ​الحكومة​ المؤقتة وضرورة اختيار شخصية وطنية كفوء، ومرضي عنها من الشعب العراقي"، مشدداً على "ضرورة أن يكون الشخص المنتخب قادرا على إنجاز استحقاقات الإصلاح المطلوبة، ويكلف بالتهيئة لإجراء ​انتخابات​ نزيهة وفق قانون انتخابي يضمن تمثيلا عادلا للشعب وإرادته الحرة".

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