الملك سلمان: عازمون على الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

وقع الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز على اعتماد ميزانية السعودية 2020، معلناً عن "ميزانية 2020 بقيمة 1020 مليار ريال"، مؤكداً "إننا عازمون على الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية".
وخلال جلسة لمجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان لإقرار الميزانية، اعلن الملك سلمان عن "تمديد العمل بتوزيع بدل غلاء المعيشة لمدة عام في السعودية".
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