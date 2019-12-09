الملك سلمان: عازمون على الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

وقع الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز على اعتماد ميزانية ​السعودية​ 2020، معلناً عن "ميزانية 2020 بقيمة 1020 مليار ريال"، مؤكداً "إننا عازمون على الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية".

وخلال جلسة ل​مجلس الوزراء السعودي​ برئاسة الملك سلمان لإقرار الميزانية، اعلن الملك سلمان عن "تمديد العمل بتوزيع بدل غلاء المعيشة لمدة عام في السعودية".