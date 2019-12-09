مسؤول تركي: "نبع السلام" طهّرت أكثر من 4 آلاف كيلومتر مربع من الإرهاب

كشف نائب الرئيس التركي، ​فؤاد أوقطاي​، أنّ "عمليّة "نبع السلام" الّتي أطلقتها بلاده شمال شرقي ​سوريا​، نجحت في تطهير أكثر من 4 آلاف كيلومتر مربع من ​الإرهاب​"، مؤكّدًا أنّ "​أنقرة​ ستواصل انتهاج السياسات الخارجيّة القائمة على مراعاة المصالح القوميّة، وتحقيق السلام والاستقرار والرخاء في المنطقة والعالم، وتعزيز قوّتها على الطاولة وعلى أرض الواقع معًا".

ولفت في كلمة له لدى ​البرلمان التركي​، إلى أنّ "الملف السوري من أبرز وأهم قضايا السياسة ​الخارجية التركية​"، مركّزًا على أنّ "العودة الطوعية للنازحين السوريين المقيمين في ​تركيا​، لا يمكن أن تتمّ إلّا من خلال تحقيق الاستقرار، والرخاء والأمن في سوريا". وشدّد على أنّ "الهدف الأساسي لعمليّة "نبع السلام" في سوريا، إزالة المخاوف الأمنية لأنقرة، وتخليص سكان المنطقة من إرهاب تنظيمات "ي ب ك/ ب ي د/ بي كاكا" و"داعش"، وتأمين العودة الطوعية للنازحين إلى ديارهم، والمساهمة في الحفاظ على وحدة ​الأراضي السورية​".