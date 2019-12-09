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سفير السعودية بمصر أعلن عن توجه المستثمرين لزيادة ضخ الأموال في مصر

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أعلن سفير في مصر أسامة نقلي خلال مشاركته في جلسة أعضاء مجلس الأعمال المصري السعودي أن "هناك توجها من المستثمرين السعوديين لزيادة استثماراتهم في ​القطاع الخاص​ المصري خلال المرحلة الحالية"، مشيراً إلى أن "الاهم من الاستثمارات الحكومية المتبادلة هو القطاع الخاص، لذلك هناك توجه من المستثمرين السعوديين نحو هذا القطاع".

وأوضح أن "هناك عددا من المشكلات تواجه بعض المستثمرين السعوديين، بذلت ​الحكومة​ جهودا لحلها، وهناك عدد آخر من المشكلات نتطلع لسرعة حلها، خاصة أن ذلك سيسهم في ضخ استثمارات جديدة من المستثمرين السعوديين، الذين يشاهدون حاليا ما يحدث في مصر من طفرة كبيرة بمختلف القطاعات، ويرغبون بالمشاركة باستثماراتهم فيها".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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