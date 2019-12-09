سألت اوساط سياسية عبر قناة الـ"OTV" "لماذا استقال رئيس حكومة تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ في الأساس، ومن دون تنسيق، لتفادي الوصول إلى ما وصلنا إليه؟ لماذا يصر رئيس حكومة ​تصريف الأعمال​ على ربط قبوله تكليفاً جديداً، بإبعاد الكتل السياسية عن ​الحكومة​؟ لماذا تحريض الشارع وحرق أسماء المرشحين الذين اختيروا تباعاً من قبل الحريري نفسه، ووافق عليهم الآخرون، انطلاقاً من احترامهم للخصوصيات ال​لبنان​ية وقوة التمثيل؟ لماذا أقفل الباب امام ترشيحات جديدة وفق السيناريو المعروف الذي تابعه ​اللبنانيون​ أمس، وعشية ​مؤتمر​ دولي يعقد تأكيداً لالتزام العمل مع لبنان، كما اكد المنسق الخاص للأمم المتحدة من ​بعبدا​ اليوم؟ لماذا التردد في تحمل مسؤولية تصريف الاعمال، عبر الاحجام عن الدعوة إلى اجتماعات او المشاركة في اخرى تخصص لمتابعة التطورات الخطيرة كما الحاجات اليومية للمواطنين؟".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أوساط الـOTV: لماذا يصر الحريري على ربط قبوله تكليفا جديدا بإبعاد الكتل السياسية عن الحكومة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.